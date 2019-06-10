HABER

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonu, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini "başarılı" olarak değerlendirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'un AGİT seçim gözlem heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi gözlem çalışmalarının sonucu ele alındığı belirtildi.

Atamkulov, ülkenin bağımsızlığından bu yana kısa bir sürede ülke ekonomisinin güçlendiğine, halkın gelir seviyesinin arttığına işaret etti.

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Ingibjörg Gisladottir de seçimlerin başarıyla geçmesinden dolayı bakanı tebrik ederek, gözlem misyonu çalışmaları için "sağlanan oldukça iyi imkanlardan" dolayı teşekkür etti.

Seçim kampanyasında kanun ihlallerinin neredeyse hiç yaşanmadığını dile getiren Gisladottir, sistemin daha da iyileştirilmesiyle ilgili plan ve raporun Kazak makamları tarafından yapıcı bir şekilde karşılandığını dile getirdi.

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Margareta Kiener Nellen de seçim sürecinde gözlemcilerle iktidar temsilcilerinin yapıcı bir etkileşim içinde olduğuna dikkati çekerek, gelecekte daha da verimli işbirliği yapılmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, 9 uluslararası örgütten 866 gözlemci ve 500'den fazla yerel ve yabancı basın mensubu izledi.

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulunduBinali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu
Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü (2)Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AGİT Seçim Gözlem Misyonu

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.