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Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 20:22 | Son Güncelleme

Kesinleşen sonuçlara göre, Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,96 oy ile cumhurbaşkanı seçildi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,96 oy oranı ile cumhurbaşkanı oldu.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından kesin seçim sonuçları açıklandı.

Buna göre, Tokayev yüzde 70,96, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov yüzde 16,23, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva yüzde 5,05, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov yüzde 3,04, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov yüzde 1,98, Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov yüzde 1,82 ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yüzde 0,92 oy aldı.

MSK Başkanı Berik İmaşev, komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, sabah ilk sonuçları açıkladıklarını belirterek, gün boyunca bölgelerden gelen bilgiler üzerine kesin seçim sonuçlarını çıkardıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kasım Cömert Tokayev yüzde 70

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