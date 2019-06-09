Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri protestosu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri protestolarında yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kojayev, Merkez Seçim Komisyonu binasında konuyla ilgili verdiği brifingde, Nur Sultan ve Almatı kentlerinde ülkede aşırıcı örgüt ilan edilen ve mahkeme tarafından yasaklanan Kazakistan'ın Demokratik Seçimi (DVK) hareketi çağrısı üzerine yüzlerce kişinin meydanlarda toplandığını belirterek, DVK'nin amacının cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini boykot etmek olduğunu dile getirdi.

Yıkıcı çağrılara rağmen seçimlerin planlı bir rejimde gerçekleştiğine işaret eden Kojayev, toplumsal düzenin korunmasıyla ilgili önlemleri aldıklarını söyledi.

Kojayev, Nur Sultan ile Almatı kentinde yapılan yasa dışı gösterilerde toplam 500'e yakın göstericinin gözaltına alındığını aktardı.

DVK hareketi lideri ve şu an Fransa'da yaşayan BTA Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı Muhtar Ablyazov, sosyal medyadan Kazakistan’daki DVK destekçilerini sokağa çıkarmaya, seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

