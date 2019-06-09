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Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

Ülkede yerel saat 10.00 itibarıyla seçmenin yüzde 12,8'si oy kullandı - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi devam ederken, iki saatte seçmenin yüzde 12,8'i oyunu kullandı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saat 10.00 itibarıyla 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 12,8'sinin oyunu kullandığı belirtildi.

Sabah saat 07.00'de ülkedeki 9 bin 967 seçim merkezinde başlayan oy verme işlemi devam ederken, adaylar da oylarını kullanmaya başladı.

İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokayev, halkın ülkedeki siyasi süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ifade ederek "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum." dedi.

Ülkedeki sosyal konuların ve ekonomik durumun halkı endişelendirdiğine işaret eden Tokayev, "Bu nedenle seçimler, ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkemizin geleceği nasıl olacağını belirlemek için iyi bir olay." diye konuştu.

Tokayev, bu seçimlerin özelliğinin 7 adayın katılması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu rakam, önceki seçimlere göre büyük bir rakam. Her yönde somut görüşler ve öneriler açıklandı. Adaylar seçim kampanyasında yüksek siyasi kültürü sergiledi. Genel olarak ortam rekabetçi, şeffaf ve açık. Seçim kampanyası oldukça demokratik bir ortamda geçti."

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ise kızı Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile birlikte oyunu Öğrenciler Sarayı'ndaki 58 Nolu seçim merkezinde verdi, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nazarbayev, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi Kazakistan'da da iktidarın değişmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yeni düşüncelerle yeni nesil gelecek ve Kazakistan'ı yeni zirvelere taşıyacak." ifadesini kullandı.

Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel'in de farklı seçim merkezlerinde oylarını kullanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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