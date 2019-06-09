Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi devam ederken, iki saatte seçmenin yüzde 12,8'i oyunu kullandı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saat 10.00 itibarıyla 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 12,8'sinin oyunu kullandığı belirtildi.

Sabah saat 07.00'de ülkedeki 9 bin 967 seçim merkezinde başlayan oy verme işlemi devam ederken, adaylar da oylarını kullanmaya başladı.

İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokayev, halkın ülkedeki siyasi süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ifade ederek "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum." dedi.

Ülkedeki sosyal konuların ve ekonomik durumun halkı endişelendirdiğine işaret eden Tokayev, "Bu nedenle seçimler, ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkemizin geleceği nasıl olacağını belirlemek için iyi bir olay." diye konuştu.