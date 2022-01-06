Kazakistan'daki Protestolarda Kan Döküldü

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ve LPG’ye yapılan zammın ardından başlayan gösterilerde kan döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı’da polisin açıklamasına göre, 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Öldürülen güvenlik görevlilerinden ikisinin başlarının kesildiği belirtildi.

Gösterilerin ardından hükümetin istifasını sunması ve Cumhurbaşkanı’nın istifayı kabul etmesine rağmen Kazakistan’da sokaklar durulmadı. Halen daha devam eden eylemler nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in yardım çağrısına Rusya ve Ermenistan’dan yanıt geldi. Rusya, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde bölgeye belirli bir süre için barış gücü askerlerinin gönderileceğini açıkladı. Söz konusu örgüte Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye.

Bölgedeki gazeteciler ve Reuters muhabirleri, olayların sürdüğünü göstericilerin başkanlık sarayı ve belediye binasını ateşe verdiklerini haber veriyorlar.

Daha önce göstericilerin eline geçen Almatı Uluslararası Havalimanı’nda da askerlerin güvenliği sağladığı ifade edildi.

Bölgeden gelen haberlerde, Almatı’da şehir merkezindeki meydana sabah saatlerinde çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıyla birlikte askerlerin girdiği ve bölgede silah sesleri duyulduğu belirtiliyor. İlerleyen saatlerdeyse askerlerin meydandan çekildiği meydanda da sadece 200-300 kadar kişilik bir gösterici grubunun kaldığı haber veriliyor.

Ülkede internet hizmetlerinin tamamen kapatılması nedeniyle iletişimde sorunlar yaşanıyor.

“Vatandaşlarımıza saldırıyorlar”

Yardım çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olayların arkasında yabancı güçlerin ve eğitimli teröristlerin olduğunu öne sürdü. Tokayev, devlet binalarını basan ve silahlara el koyanların bu kişiler olduğunu söyledi.

Tokayev yaptığı açıklamada “Ulusumuzun bütünlüğünü tehdit ediyorlar ve en önemlisi vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Halkımız benden yardım talep ediyor” dedi.

Kazakistan devlet televizyonu sokakta silah yığınlarının bulunduğu ve insanların gelip bu silahları aldığı görüntüler yayınladı. Ancak görüntülerin nerede ne zaman çekildiğine dair bilgi yok ve bağımsız kaynaklar henüz görüntüleri doğrulamadı. Özellikle Almatı’da çok sayıda bölgede yağma olaylarının da yaşandığı belirtiliyor.

TASS Haber Ajansı, Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, gösteriler sırasında binden fazla kişinin yaralandığını 400’den fazla kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Batılı ülkeler itidal çağrısı yaparken komşu ülke Çin, olayların Kazakistan’ın iç meselesi olduğunu ve biran önce tansiyonun düşmesinin umulduğunu ifade etti.

Kazakistan Merkez Bankası, çalışanların güvenliği gerekçesiyle ülkede bankaların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in ülkedeki büyükelçilikler ve yabancı şirketlere ait binaların ayrıca korunması için talimat verdiği ifade ediliyor.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da Kazakistan’dan ayrılmaya çalıştığı haber veriliyor.

