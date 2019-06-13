Kazakistan'daki seçim protestoları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da 9-10 Haziran'da yapılan izinsiz seçim protestolarında gözaltına alınan 670 kişiden 180'inin hala tutuklu olduğu bildirildi.

Kazakistan Başsavcılığı Toplumsal Çıkarları Koruma Hizmeti Müdürü Saparbek Nurpeyisov, düzenlediği basın toplantıda, 9-10 Haziran'da başkent Nur Sultan ve Almatı'da düzenlenen izinsiz gösterilerde 670 kişinin tutuklandığını, 115 kişinin para cezasına çarptırıldığını ve 172 kişiye de uyarı verildiğini belirtti.

Başsavcılığın, defalarca gösterilerin kabul edilmez olduğu yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Nurpeyisov, "Buna rağmen bazı kişiler, kışkırtılarak başkentte ve diğer şehirlerde gösteriler düzenledi, polise saldırdı. Sonuçta 3 polis hafif yaralandı ancak polis özel araçlar kullanmadı." dedi.

Nurpeyisov, protestolar nedeniyle gözaltına alınan 670 kişinin çoğunun ceza sürelerinin azaltılarak serbest bırakıldığını, bugün de 63 kişinin tahliye edileceğini bildirerek, 6 ila 15 gün hapis cezası alan 180 kişinin ise tutukluluk halinin devam edeceğini söyledi.