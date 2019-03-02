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Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Kursları düzenlemekteki amacımız hem geleneksel spor dalımızı canlandırmak hem genç kuşaklarımıza aktarmak"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen ve şubat ayında sona eren Türk Okçuluğu 2. dönem kurslarının sertifika töreni yapıldı.

Astana Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen törende, 20 kursiyere sertifikalarını Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık takdim etti.

Uyanık, kursların Astana sakinleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Biz bundan ziyadesiyle memnunuz." dedi.

Okçuluk sanatının ortak kültür, Türk medeniyetinin en eski spor dallarından biri olduğunu dile getiren Uyanık, "Kursları düzenlemekteki amacımız hem geleneksel spor dalımızı canlandırmak hem genç kuşaklarımıza aktarmak." diye konuştu.

Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine, kurslarda Türk okçuluğu temellerinin öğretildiğini ifade ederek, ikinci dönem kurslarına 50'nin üzerinde Kazakistan vatandaşının katıldığı aktardı.

İsina, ayrıca, üçüncü dönem kursların açılması yönünde Astana halkından yoğun talep olduğunu ve en kısa zamanda açmayı planladıklarını dile getirdi.

Şubat ayında sona eren ikinci dönem kursunda yarışmayı, kadınlarda Anjela Tarıntsa, erkeklerde Diyas Ahmetov kazanmıştı.

Birinci dönem okçuluk kurslarında 40 kursiyer eğitim görmüştü. Kursların sonunda düzenlenen yarışmada birinci olan iki kursiyer de geçen ay İstanbul'da düzenlenen Dünya Karma Finali'ne katılmıştı.

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