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Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 06:34 | Son Güncelleme

Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında askeri ve siyasi gerginliğin artması nedeniyle tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın iki ülke arasındaki askeri ve siyasi durum nedeniyle endişe duyduğu belirtilerek, açık, yapıcı siyasi ve diplomatik diyaloğun mevcut krizden çıkmanın tek etkili ve kabul edilir yolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kazakistan, öncelikle bölgesel ve küresel güvenliğin temel çıkarlarından yola çıkarak, durumun daha da tırmanmasının engellenmesi amacıyla tarafları sağduyulu olmaya ve uluslararası hukuk normlarına uymaya çağırıyor." denildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmandırılmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı

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