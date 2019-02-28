Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında askeri ve siyasi gerginliğin artması nedeniyle tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın iki ülke arasındaki askeri ve siyasi durum nedeniyle endişe duyduğu belirtilerek, açık, yapıcı siyasi ve diplomatik diyaloğun mevcut krizden çıkmanın tek etkili ve kabul edilir yolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kazakistan, öncelikle bölgesel ve küresel güvenliğin temel çıkarlarından yola çıkarak, durumun daha da tırmanmasının engellenmesi amacıyla tarafları sağduyulu olmaya ve uluslararası hukuk normlarına uymaya çağırıyor." denildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.