Kazakistan'dan nükleer denemelere son verme çağrısı

NUR SULTAN (AA) - Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ile Kazakistan, tüm ülkelere ve sivil topluma Nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son verme çağrısı yaptı.

CTBTO Yönetici Sekreteri Lassino Zerbo, "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülü töreni için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

Kazakistan ile CTBTO arasında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede taraflar ortak bildiri yayımladı.

Bildiride taraflar, Kazakistan'ın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği 29 Ağustos Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün münasebetiyle nükleer denemelerden arındırılmış dünya tesis edilmesini desteklediğini, nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda kararlılığı sürdüreceklerini yineledi.

Tarafların Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatıldığı tarih olan 29 Ağustos'un ülke ve uluslararası toplum için öneminin altının çizildiği bildiride, "Bu tarihi karar, 1996'da kabul edilen nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının kabul edilmesini sağlayan uluslararası çabaları güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.