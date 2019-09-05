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Kazakistan'dan Özbekistan'a elektrik ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Yıl sonuna kadar 1 milyar kilovatsaat elektriğin ihraç edilmesi planlanıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın, yıl sonuna kadar Özbekistan'a 1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planladığı bildirildi.

Kazak resmi haber ajansı Kazinform'da yer alan habere göre, Kazakistan'ın elektrik enerjisi şirketi KEGOC'un Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Kajiyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ülke tarihinde ilk kez Özbekistan'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere anlaştıklarını bildirdi.

Kajiyev, "An itibarıyla Özbekistan'a 500 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ihraç ettik. Yıl sonuna kadar 1 milyar kilovatsaat civarında vermeyi planlıyoruz." dedi.

Bakıtjan Kajiyev, ihracat için belirlenen elektrik enerjisi miktarının aşılması durumunda elektrik enerjisi yükü azaltma otomasyonunun devreye alınacağını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerjisi ihracatı

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