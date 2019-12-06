Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Ticaretimizin bu sene 3 milyar doları aşması bekleniyor"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü" etkinliğine katılan Büyükelçi Saparbekuly, yaklaşık 40 şehirde okuyan yüzlerce Kazak öğrencinin Sakarya'da bir araya geldiğini belirtti.

Kazakistan ile Türkiye'nin her şeyden önce kardeş ülke olduklarına işaret eden Saparbekuly, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsattı.

Saparbekuly, iş birliklerinin Turgut Özal ile başladığını, Süleyman Demirel ile sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüksek düzeyde stratejik partnerlik çerçevesinde devam ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlişkilerimiz siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel, eğitim ve uluslararası kuruluşlar nezdinde kardeşlere yakışan bir şekilde gelişmektedir. Ticaretimizin bu sene 3 milyar doları aşması bekleniyor. Karşılıklı yatırımlarımızda da büyük bir artış var. Kazakistan ve Türkiye, birçok bölgesel ve uluslararası konuda hemfikirdir, birbirlerine destek oluyor.