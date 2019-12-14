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Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı CRR'de kutlanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 17:17 | Son Güncelleme

Etkinlik, 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yılı, Kazakistan Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY Vakfı tarafından 16 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tarihten Esintiler" başlıklı etkinlikte, Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmoni Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne alacak.

Sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Aytkali Jayımov'un üstlendiği Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi'nin Kazak Halk Müzik Enstrümanları Orkestrası'nı Nurlan Bekenov yönetecek. Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu'nun şefliğini ise Alkuat Kazakbayev üstlenecek.

Konserde, Ata Destanı, Gönül Açar, Köroğlu, Yar Yar, Aksak Kız, bir Dede Korkut eseri olan Yelmaya ve Katibim'in içinde olduğu yirminin üzerinde eser seslendirilecek. Eserlere yer yer dans topluluğu eşlik edecek.

Kazak geleneksel müzik ve dans gösterilerinin sanatseverlerle buluşacağı gösteride, Türk halk müziği eserleri de seslendirilecek. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

Organizasyonun, Türkiye ile kardeş ülke Kazakistan arasındaki kültürel yakınlaşmayı daha da geliştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CRR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kazakistan

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