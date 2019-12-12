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Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 02:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Haluk KARASLAN/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Kazakistan Cumhuriyeti'nin 28'inci bağımsızlık yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda diplomat katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmaktan daima gurur duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel öneme sahip olduğunu kaydetti. Türkiye ile Kazakistan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin belirlendiğine dikkati çeken Şentop, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı çaba sarf edildiğini söyledi. Şentop, "Kazakistan'ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir. Kazakistan'ın bağımsızlık, istikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, 'Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı' ilan edildiğini hatırlatan Şentop, "Gerek görüşleri gerek uygulamalarıyla öncü, vizyoner lider Nazarbayev'in sadece Kazakistan'a değil, Türk dünyasına, bölgesine ve dünyaya yol gösteren çalışma ve faaliyetlerini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
Şentop, konuşmaların ardından, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından Nazarbayev'e verilen 'Türk Dünyası Diriliş Ödülü'nü Kazak Büyükelçi Saparbekulı'ya takdim etti. Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.

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