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Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan oldu

NUR-SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Mart’ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti.

Parlamento, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başkent kazakistan Nur Sultan

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