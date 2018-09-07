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Kazakistan'ın ekonomik büyüme hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov: - "Temel amacımız, 2025 yılına kadar OECD ülkeleriyle kıyaslanabilir yaşam standartlarına yol açan kaliteli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi elde etmek"

ASTANA (AA) – Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, temel amaçlarının 2025 yılına kadar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği'ne (OECD) üye ülkelerle kıyaslanabilir yaşam standartlarına yol açan kaliteli ve sürdürebilir ekonomik büyümeyi elde etmek olduğunu söyledi.

Suleymenov, düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, dünyadaki büyük ülkeler arasındaki ticari savaşların Kazakistan’ın kalkınma dinamiğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, buna rağmen dünyanın gelişmiş 30 ülkenin arasına girmek için 2025 Stratejik Kalkınma Planının kabul edildiğine dikkati çekti.

Planın teknoloji ve dijital çözümler sayesinde yeni ekonomiyi inşa etmeyi sağlayacağına işaret eden Suleymenov, “Temel amacımız, 2025 yılına kadar OECD ülkeleriyle kıyaslanabilir yaşam standartlarına yol açan kaliteli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi elde etmek.” dedi.

Bakan Suleymenov, ekonominin yeni modeline geçmek için yapılan değişikliklerin insani sermaye, teknoloji, ticaret, hukuk üstünlüğünün sağlanması, bölgelerin geliştirilmesi ve devlet sektörü gibi ülkenin tüm kilit yönlerini kapsadığını dile getirdi.

Turizm, sağlık turizmi, eğitim, ticaret, transit ve uzay hizmetleri gibi ihracat odaklı hizmetlerin geliştirilmesine vurgu yapılacağını ifade eden Suleymenov, bu yılın ilk yarısında 33 Kazakistanlı ihracatçıya 26,5 milyar tenge destek verildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat fazla olduğunu kaydetti.

Suleymenov, bu yıl mayıs ayında Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelerinin Çin ve İran ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmalarını yaptığını hatırlatarak, “Çin ile yapılan anlaşma, hazır ürünler dahil ürün ticaretinin artmasını sağlayacak. İran ile yapılan anlaşma, İran pazarına erişim koşullarının iyileştirecek.” diye konuştu.

Ülkede yüzde 78 devlet hizmetinin elektronik ortamda verildiğini ifade eden Suleymenov, bunun ülkede yolsuzluk oranının azalmasını sağladığını dile getirdi.

Suleymenov, bu yıl gayrı safı yurt için hasılasının yüzde 3,8 oranında beklendiğini aktardı.

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Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov

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