Kazakistan'ın GSYH'si 28 yılda 16 kat arttı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin GSYH'sinin son 28 yılda 16 kat arttığını bildirdi.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen devlet ödülleri teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin uluslararası ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'ın, bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana 330 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini söyledi.

Bağımsızlığın ilk yıllarında ekonomide radikal reformlar yaptıklarını ifade eden Tokayev, "Bu sayede 28 yılda ülkenin GSYH'si mutlak anlamda 16 kat arttı ve 180 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu göstergeyle Kazakistan, Orta Asya'da lider konumdadır." dedi.

Tokayev, bağımsızlık öncesi Kazak halkının zor dönemler yaşadığını, 2 milyon nüfusla demografik krizi aştıklarını, şu anda nüfusun 18 milyon 500 bini geçtiğini bildirdi.

