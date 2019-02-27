HABER

Kazakistan'ın hedefi, 10 yılda en gelişmiş 30 ülke arasına girmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: "Gelecek 10 yıl, en gelişmiş 30 ülke arasına girme bakımından belirleyici bir dönem olacak"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, gelecek 10 yılın ülkesinin en gelişmiş 30 ülke arasına girmesi bakımından belirleyici bir dönem olduğunu söyledi.

Nazarbayev, Nur Otan Partisi'nin 18'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana dış ticaret hacminin 9 kat arttığını, ülkeye 320 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı yapıldığını, halkın gelirlerinin 16 kat büyüdüğünü anlattı.

Ülkede yeni gelişme aşamasının başlatıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Gelecek 10 yıl, en gelişmiş 30 ülke arasına girme bakımından belirleyici bir dönem olacak." dedi.

Nazarbayev, faaliyetlerinde "milli birlik, rekabet edebilir güçlü ekonomi, entelektüel olarak gelişmiş toplum ve dünyada saygın ülke" gibi temel bileşenlerden oluşan milli fikre rehberlik etmeleri gerektiğini söyledi.

Nursultan Nazarbayev ayrıca, "Bizde uzun vadeli strateji, doğal kaynaklar, siyasi irade var. Devletin gücü, onun ekonomik gelişmesi, halkın yaşam kalitesinin artırılması dinamiğiyle değerlendiriliyor. Bu nedenle bana güvenen halkın yarın değil, bugün mutlu olduğunu görmek istiyorum." diye konuştu.

300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz' 300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz'
Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”
"Sorunları torunlara bırakacak değiliz""Sorunları torunlara bırakacak değiliz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.