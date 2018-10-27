"Kazakistan’ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci" paneli

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçiş süreciyle ilgili, "Kazaklar Latin alfabesine geçmeyi siyasi mesele olarak değil, dil meselesi olarak ve Kazakça'nın kendi doğal akışının gelişmesi için elzem görüyorlar." dedi.

Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği (KATEAD) tarafından Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde düzenlenen panelde konuşan Kara, Kazakistan'ın Latin harflerine geçişinin ilk olarak 1991 yılında gündeme geldiğini ancak 26 Ekim 2017'de kabul edildiğini söyledi.

Kaya, Latin alfabesinin Kiril alfabesindeki bazı harfleri karşılamamasından dolayı dilde temel sorunlar yaşandığını ve toplum ve aydınlardan şikayet gelmesi sebebiyle 19 Şubat 2018 tarihinde yenilendiğini anlattı.

Kazakistan'daki Latin harflerine geçiş sürecinin uzamasında iç ve dış sebeplerin var olduğunu aktaran Kaya, şunları ifade etti:

"Kazakistan'da bazı aydınlar Latin alfabesine geçmeyi istemiyorlar. 'Bizim eserlerimiz ne olacak? Kiril harflerle basıldı' diyorlar ama ben bunun yersiz olduğunu düşünüyorum çünkü Latin ile Kiril harflerinin sistemi aynıdır. Bunun dışında Kazakistan'da 100'den fazla etnik grup var. Bunlar da Kiril'de kalmasından yanalar. Bunlar iç sebepler olarak sıralanabilir.