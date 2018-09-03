Kazakistan'ın tatil merkezi Burabay'a turist ilgisi artıyor

ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Burabay Ulusal Parkı'na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Başkent Astana'dan 250 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesinde yer alan park, Sovyetler Birliği döneminden bu yana sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Adı "Mavi Dağ" anlamına gelen Kökşetau Dağı'nın yanı sıra Burabay Gölü ve çam ormanlarına ev sahipliği yapan Burabay, “Kazakistan’ın İsviçre'si” olarak biliniyor.

Burabay Gölü'ün tam ortasında yer alan Jumbaktas Tepesi de turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Bir taraftan bakıldığında rüzgarda saçları salınan genç bir kızı andıran kaya, diğer taraftan bakıldığında ise yaşlı bir kadına benzetiliyor.

Çam ve huş ağaçlarından oluşan ormanlarda binden fazla bitki çeşidi ile geyik, tavşan ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.

MÖ 3700'lü yıllarda atı evcilleştiren Botayların yaşadığı Burabay'daki Botay Burabay Müzesi de turistlerin uğrak yerlerinden biri. 7 geleneksel çadırdan oluşan müzede arkeolojik kazılarda bulunan at ve çeşitli hayvan kemikleri, avcılık aletleri gibi Botay kültürüne ait kalıntılar sergileniyor.