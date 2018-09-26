Kazakistanlı gazeteciler Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Meslektaşlarımızla iş birliğini geliştirerek iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sunmak istiyoruz." dedi.

SANKO Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Joyamergen başkanlığındaki Kazakistanlı gazeteciler, holdingin onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti.

Joyamergen ziyarette, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsatarak, “Türkiye bizim için çok önemli. Meslektaşlarımızla iş birliğini geliştirerek iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla geldik. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de ziyaretlerde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

Heyette 8 basın mensubu bulunduğunu kaydeden Joyamergen, Türkiye’yi tanımaya çalıştıklarını, gözlemlerini Kazakistan'da meslektaşlarına aktaracaklarını bildirdi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Kazakistan’dan gelen gazetecileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kazakistanlı gazeteciler misafirimiz değil, ailemizin fertleridir. Kendilerini her zaman ülkemizde görmek isteriz." diye konuştu.