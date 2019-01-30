Kazakistanlı hasta Denizli’de sağlığına kavuştu

Kazakastan’da geçirdiği iş kazası sonrası sol elinin parmaklarını kullanamayan Kazakistanlı hasta Denizli’de özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kazakistan’da iş kazası geçiren 26 yaşındaki Azamat Kenzehegaliyev’e isimli hasta sol elinde sinir ve tendon dokularının zedelenmesi sonucunda parmaklarını kullanamamaya başladı. Kazakistan’da operasyon geçiren Kenzehegaliyev, ameliyattan beklenen sonucu alamayınca tavsiye üzerine ülkesine 4 bin 500 kilometre uzakta olan Denizli’de özel bir hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne başvurdu. Hastane doktorlarından Op. Dr. Hasan Metineren’in gerçekleştirdiği sinir ve tendon tamiri ameliyatının ardından Kazak hasta 1 gün sonra sağlıklı bir şekilde ülkesine taburcu edildi.

Ameliyatın ardından yaşadığı süreci ve tedavisini anlatan Kenzehegaliyev "Hiç tereddüt etmeden Denizli’ye, Tekden Hastanesine geldim. Beni son derece samimi karşıladıkları ve ameliyatımda titiz davrandıkları için tüm Tekden Hastanesi ailesine minnet duyuyorum" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Metineren ise daha önceden operasyon gerçekleştiği ve sonuç alınmadığı için zor bir vaka ile karşılaştıklarını belirterek "Hastamıza uyguladığımız sinir ve tendon tamiri ameliyatı ile istediğimiz sonucu alabildik" ifadesini kullandı.

Hasta ameliyatın ardından tedavi sürecinin tamamlanması ile ülkesine döndü.

