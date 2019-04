Kazakistanlı öğrenciler Kayseri'de buluştu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin farklı kentlerinde İslam Bilimleri alanında eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) buluştu.

Medeniyetin Burçları Derneğince ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye'de İslam Bilimleri Alanında Eğitim Gören Kazakistanlı Öğrenciler Buluşması" etkinliğinde bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dost ülke Kazakistan ile her alanda ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için çaba gösterildiğini belirtti.

Eğitim, kültür, ekonomi ve turizmde ilişkilerin daha üst noktalara taşınması için her iki ülkede de farklı çalışmalar yapıldığını anlatan Günaydın, "Bu çalışmaların ortak amacı, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerle her alanda her iki ülkenin de daha kazançlı çıkması, daha güçlenmesi ve uluslararası rekabette elinin güçlenmesi için kendilerine fırsat tanınmasıdır. Bu nedenle bu organizasyonları önemsiyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye ve Kazakistan arasındaki iş birliğinin önemine değindi.