Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi açıldı

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 1988 yılında temelleri atılan Yakın Doğu Üniversitesi olarak önemli bir misyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bulunduğumuz coğrafyada her zaman ilkelerin ve başarının arkasında olduk. Bu başarıyı sağlarken ülkemize ve topluma nasıl hizmet ederiz sorusunun peşinde koştuk. Bunları yaparken misyonumuz kökleşmek oldu. Bu adada köklerimize sahip çıkarak, adamızın temellerinin ne kadar derinlere gittiğini göstermek için bilim alanında çeşitli başarılara imza attık. Sanatın da önemli olduğunu vurgulamak için sanat alanında da adımlar atarak müzeler hayata geçirdik” dedi.

MÜZELER HASTASINDA MÜZELERE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Müzeler Haftası’nda faaliyette olan müzelere girişin ücretsiz olacağını söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Sanatçı olmak için bir yetenek ve doğuştan gelen bir özellik olduğuna inanıyorum. Herkes sanatçı olamaz ve sanatın kıymetini bilerek sanatçılarımıza her zaman destek olmalıyız. Çünkü sanat gelişimin aynasıdır. Ne zaman ki özgür, gelişme ve kendimizi dünyaya açmak istersek kuşun iki kanadı misali sanat kanadını unutmamak gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılmasında bilim kadar sanatın da önemli bir etkisi var. Hepinize sanat dolu günler dilerim” diye konuştu.

“BU GÜZELLİKLER BİZE İLHAM VERDİ”

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Zhenis Nurlybayev ise, “Kazakistan sanatçıları olarak Kuzey Kıbrıs’a Kazakistan halkının ruhunu ve sanatınımızdan küçük bir parçayı bırakmak istedik. Misafirperverliğiniz sayesinde, yerel manzaraları, tarihi mimarileri, ülkenizin ihtişamını ve güzelliğini görme fırsatımız oldu. Bu güzellikler bize ilham verdi. Burada çalışmak ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katkı koyma fırsatı bulduğumuz için sonsuz saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.