Kazaklar dondurucu soğukta maraton koşuyor

ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistanlı sporseverler, sıfırın altında 30'u bulan soğuk havada başkent Astana'da düzenledikleri kış maratonlarıyla halkı spora teşvik ediyor.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan sonra dünyanın ikinci soğuk başkenti olarak bilinen Astana'da sporseverlerin kurduğu "Maraton Kulübü", 2 yıldır kış maratonları düzenliyor.

Bu yılki maraton "Mümkün olanın ötesinde" başlığıyla Astana Triatlon Parkı'nda koşuldu.

Maratona katılan 2 bine yakın sporsever, 21, 10 ve 5 kilometrelik mesafeyi koştu.

Maraton Kulübü Başkanı Aycan Mamıtbekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşuya hobi olarak başlayan altı arkadaşın bir araya gelerek bir koşu kulübü kurduklarını ve halkı spor yapmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Geçen yıl düzenledikleri ilk maratona 400 kişinin katıldığını belirten Mamıtbekova, maratonun büyük ilgi gördüğünü dolayısıyla geleneksel hale getirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Mamıtbekova, bu yıl maratonun geçen yıla göre daha soğuk havada yapıldığına işaret ederek "Bugün düzenlediğimiz ikinci maratonda insanlar sıfırın altında 30 derecede koştu. Soğuk hava bize engel olmadı. Kayıt yaptıran 2 bin kişinin hepsi katıldı." dedi.