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Kazaklar dondurucu soğukta maraton koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Astana'da kurulan "Maraton Kulübü", sıfırın altında 30 derece soğuğa rağmen kent sakinlerini koşuya teşvik ediyor - Kulüp Başkanı Aycan Mamıtbekova: - "Kışın koşan insan hastalanmıyor, bağışıklığı yükseliyor. Zayıflamak isteyenler zayıflıyor çünkü soğuk havalarda spor yapanlarda metabolizma hızlanıyor. Eğer kalın giyinilir, nabız takip edilir ve diğer kurallara uyulursa kışın koşmanın hiçbir zararı yok"

ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistanlı sporseverler, sıfırın altında 30'u bulan soğuk havada başkent Astana'da düzenledikleri kış maratonlarıyla halkı spora teşvik ediyor.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan sonra dünyanın ikinci soğuk başkenti olarak bilinen Astana'da sporseverlerin kurduğu "Maraton Kulübü", 2 yıldır kış maratonları düzenliyor.

Bu yılki maraton "Mümkün olanın ötesinde" başlığıyla Astana Triatlon Parkı'nda koşuldu.

Maratona katılan 2 bine yakın sporsever, 21, 10 ve 5 kilometrelik mesafeyi koştu.

Maraton Kulübü Başkanı Aycan Mamıtbekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşuya hobi olarak başlayan altı arkadaşın bir araya gelerek bir koşu kulübü kurduklarını ve halkı spor yapmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Geçen yıl düzenledikleri ilk maratona 400 kişinin katıldığını belirten Mamıtbekova, maratonun büyük ilgi gördüğünü dolayısıyla geleneksel hale getirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Mamıtbekova, bu yıl maratonun geçen yıla göre daha soğuk havada yapıldığına işaret ederek "Bugün düzenlediğimiz ikinci maratonda insanlar sıfırın altında 30 derecede koştu. Soğuk hava bize engel olmadı. Kayıt yaptıran 2 bin kişinin hepsi katıldı." dedi.

Maratona aralarında engellilerin de bulunduğu 12 ila 60 yaşlarındaki kişilerin katıldığını ifade eden Mamıtbekova, bu yılki katılımdan memnun olduklarını kaydetti.

Mamıtbekova, kışın koşmanın sağlık üzerinde olumsuz etkisi bulunmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Kendi örneğimizde gördüğümüz gibi kışın koşan insan hastalanmıyor, bağışıklığı yükseliyor. Zayıflamak isteyenler zayıflıyor çünkü soğuk havalarda spor yapanlarda metabolizma hızlanıyor. Eğer kalın giyinilir, nabız takip edilir ve diğer kurallara uyulursa kışın koşmanın hiçbir zararı yok."

Maratonun amacının sağlıklı yaşam tarzına ve halkı hava koşullarına rağmen aktif bir şekilde spor yapmaya teşvik etmek olduğunu dile getiren Mamıtbekova, maratonlarla genç atletleri desteklemek, şehre ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ve Astana'nın spor turizmi potansiyelini geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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