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Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı Ankara'ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Milattan önce 5'inci yüzyıla ait "Altın Elbiseli Adam" adıyla bilinen altından işlenmiş zırh, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 12 Eylül-12 Ekim'de ziyarete açılacak

Kazakistan'da 50 yıl önce bulunan ve milattan önce 5'inci yüzyıla ait "Altın Elbiseli Adam" adıyla bilinen altından işlenmiş zırh, Ankara'da 12 Eylül-12 Ekim'de sergilenecek.

Kazakistan Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, milattan önce Saka dönemine ait "Altın Adam" ya da "Altın Elbiseli Adam" diye adlandırılan altın kaplı zırh, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza edilen "Altın Elbiseli Adam", daha önce Belarus, Azerbaycan, Rusya, Çin, Polonya ve Güney Kore'de sanatseverlerle de buluşmuştu.

- "Altın Elbiseli Adam"

Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında 1969'da Kazak arkeologları tarafından bulunan "Altın Elbiseli Adam", milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğine ışık tutuyor.

Binlerce altın parçasıyla kaplı altın adamın elbisesi gömlek, çizme ve başlıktan oluşurken, mezarlıktan çıkan altın küpe ve yüzüklerin de ona ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları tarafından "Kazakistanlı Tutankamon" ismi verilen altın adamın, 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu düşünülüyor.

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