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Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K.

Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı

İstanbul’dan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K. isimli şahsın çantasından, kazakların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı Selimiye yol kontrol ve arama noktasında uyuşturucu arama köpeği ile İstanbul’dan Antalya’ya gelen bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yapılan kontrollerde H.K. isimli şahsa ait çanta içerisinde bulunan kazaklara gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 150 bin TL olan 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

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