Kazalar, su baskınları, göle dönen caddeler! Görüntü Ankara'dan

Ankara’da son zamanlarda etkili olan sağanak bu kez Polatlı ilçesinde etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçede sel meydana geldi.

Caddeler sular altında kalırken, havuza dönen yollarda sürücüler kaza yapmamak için adeta ecel terleri döktü. Çevre sakinleri de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.

BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI

Şentepe mahallesinde de bir evin istinat duvarı çöktüğü yaralının olmadığı öğrenildi. Alt geçitlerinde sular altında kalması sonucu birçok araç mahsur kaldı.

BİR ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Polatlı-Ayaş yolunda da iki ayrı kaza meydana geldi. Yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda bir araç şarampole devrildi. 5 kişi yaralandı. Aynı bölgede başka bir tır da şarampole devrildi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile şoför araçtan çıkartıldı. Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)



