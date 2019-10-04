Kazalar trafiği kilitledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 farklı noktada meydana gelen trafik kazası sebebiyle Bursa istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kalburt mevki, Yenice Köprülü Kavşak ve Mobiliyum AVM mevkinde 3 farklı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda maddi hasar meydana gelirken, her hangi bir yaralının olmadığı öğrenildi. Kazaların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yapan sürücülere yardımcı olarak araçları kaldırıp yol kenarına çektirdi. Kazalar sebebiyle İnegöl’de Bursa istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Trafikte sürücüler tek şeritte kontrollü bir şekilde ilerledi. Yapılan çalışmalar neticesinde yoldaki akış tekrar normalle döndü.



