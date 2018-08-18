Kazalara dikkat çekmek için trafiğin ortasında ana haber bültenini sundu

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yayın yapan yerel ETV televizyonunun ana haber spikeri Mustafa Başgülşen, Kurban Bayramı'nda olası bir trafik kazasının yaşanmaması konusunda farkındalık yaratmak için ana haber bültenini 'Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum' sloganıyla, yol ortasında akan trafiğin içinde sundu.
Kurban Bayramı ile birlikte 9 günlük tatilde olası trafik kazalarının yaşanmaması konusunda farkındalık yaratmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla Manisa'da yayın yapan yerel televizyon kanalı ana haber spikeri Mustafa Başgülşen, farklı bir uygulamaya imza attı. Spiker Başgülşen, 'Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum' sloganı altında haber bültenini, İstanbul-İzmir Karayolu'nda akan trafiğin içinde sundu. Canlı yayına Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafikten Sorumlu İbrahim Erkalaycıoğlu, Trafik Tescil Şube Müdürü Hüseyin Görüşlü, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu da konuk oldu.
Türkiye geneli trafik kazalarının çoğunlukta bayram tatillerinde daha fazla arttığını belirten Başgülşen, amacının özellikle bayram trafiğine çıkan sürücülere trafik kuralları uyması konusunda dikkat çekmek olduğunu ifade etti.
Mustafa Başgülşen, geçen sene de kazalara dikkat çekmek için akan trafiğin ortasında haber bültenini sunmuştu.
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