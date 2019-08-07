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Kazalara rağmen kuş sevgisinden vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Erzurum'da çocukken annesinin hazırladığı kadayıf dolması karşılığında aldığı kuşlara bakmaya başlayan ve bu hobisi tutku haline dönüşen 49 yaşındaki Selçuk Erinkarlı, şimdiye kadar yüzlerce güvercin besledi - Erinkarlı, peşlerinden koştururken çatıdan düşmesine, aracın çarpmasına rağmen güvercin tutkusundan vazgeçmiyor - Selçuk Erinkarlı: - "Kötü olaylara rağmen kuş sevdam bitmedi. Bunlar beni daha da ateşledi. Herkes 'Arabam, yatlarım olsun' der, ben de 'İki çift iyi kuşum olsun' derim"

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da oturan 49 yaşındaki Selçuk Erinkarlı, peşlerinden koştururken kazalar atlatmasına rağmen, çocukluğunda başlayan güvercin tutkusundan vazgeçmiyor.

Erinkarlı'nın küçük yaşlardayken annesinin hazırladığı kadayıf dolması karşılığında bir çift kuş satın alarak başlayan güvercin besleme hobisi, zamanla tutku haline dönüştü.

Bugüne kadar yüzlerce güvercin besleyen Erinkarlı, kuşların peşinden koştururken çeşitli kazalar da geçirdi.

Güvercin yakalamak için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşüp 3 ay yoğun bakımda kalan, kuş takibi sırasında arabanın çarpması sonucu ayağı, kolu ve burnunda kırıklar oluşan Erinkarlı, başına gelen olumsuzluklara rağmen kuş sevgisinden vazgeçmiyor.

Selçuk Erinkarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken mahalledeki büyüklerinden görerek güvencin beslemeye merak sardığını söyledi.

Kuş beslemeye 6 yaşında başladığını anlatan Erinkarlı, "İlk aldığım ve bir süre beslediğim kuşum kaçmıştı. Kaçan kuşum bir gün sonra tekrar gelerek evimizin camına konmuştu. Çok sevinmiştim. O zamandan bu zamana kadar, 49 yaşında olmama rağmen halen güvencin besliyorum." dedi.

- "Bir insan evladından vazgeçer mi?"

Kendini kuşlarına adadığını dile getiren Erinkarlı, şöyle konuştu:

"Kuş sevgisi, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel. Başkaları sabahları yatarken, ben gelip kuşlarımı uçururum. Gözüme uyku girmez. Bir insan evladından vazgeçer mi? Ben de kuşlardan vazgeçemiyorum. Bende bazı kuşlar var, dışarı yüzü görmedi. Yıllardır bu kuşları besliyorum ve bunların yavrularını uçuruyorum. Bu kuşlarımla festivallere katılıyorum. Birçok kez Erzurum'da şampiyon oldum. Mezara kadar bu hobim sürecek diye düşünüyorum."

Erinkarlı, ilkokulda aynı sırada oturduğu sınıf arkadaşının, birlikte güvencin yakalamaya çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi.

Kendisinin de çatıdan düşme, aracın çarpması gibi olaylar yaşadığını belirten Erinkarlı, şunları kaydetti:

"Sağdan soldan büyük paralar karşılığında kuş satın alıp getirirdim. Babam kuş beslememem ve dükkanda çalışmam için aldığım kuşları yoldan geçene veriyordu. Kötü olaylara rağmen kuş sevdam bitmedi. Bu beni daha da ateşledi. Herkes 'Arabam, yatlarım olsun' der ama ben "İki çift iyi kuşum olsun.' derim. Kuşları getirip yavrularını uçurmak, özgürlük odur."

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