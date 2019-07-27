Kazaları önlemek için traktör römorklarına reflektör taktılar

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, kazaları önlemek için traktör römorkların arkasına reflektör takıyor.

Hasköy ilçesinde otomobilin önünde giden traktöre çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından başlatılan traktörlere reflektör takılması uygulaması jandarma tarafından devam ettiriliyor. Muş-Varto ve Muş-Bingöl karayolu üzerindeki uygulama noktalarında trafik ekipleri reflektörsüz traktörleri durdurdu. Karayolunda güvenli seyrin sağlanması ve olası kazalara sebebiyet verilmemesi amacıyla yeni alınan 202 reflektör, traktörlerin römorklarına çakıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, uygulama kapsamında çiftçilere bilgilendirme broşürü dağıtılarak, kazalara karşı uyarılarda bulunuldu.

Uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler ise karayolu seyrinin ve kazaların yaşanmaması için herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

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