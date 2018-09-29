Kazaların yaşandığı hemzemin geçide alt geçit istediler

Adana'da daha önce yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı hemzemin geçitte toplanan bir grup, yayaların ve araçların güvenliği için alt geçit yapılmasını istedi.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazalara dikkati çekmek isteyenler burada bir araya geldi.

Topluluk adına açıklama yapan mahalle sakinlerinden Tacettin Tokgöz, artık kimsenin hemzemin geçitte hayatını kaybetmesini istemediklerini söyledi. Tokgöz, alt geçit yapılması halinde kazaların da önüne geçileceğini ifade etti.

Bu arada, bir ay önce hemzemin geçitte kullandığı otomobile trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren Deniz Bezek'in (26) ailesi de açıklamaya destek verdi.

Baba Necmettin Bezek, alt geçit yapılmasını isteğini dile getirerek, "Artık analar ağlamasın" dedi.

Hemzemin geçidin bulunduğu yolu çok sayıda toplu taşıma aracının da kullandığına dikkati çeken Bezek, daha büyük kazalara karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bezek, alt geçit yapılması halinde buraya kazada kaybettiği oğlunun isminin verilmesini de talep etti.

