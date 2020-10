Kazaların yoğun olduğu kavşakta eylem

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kazaların yoğun olduğu kavşakta mahalle sakinleri eylem yaptı.

Vezirköprü Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi Tır Garajı Kavşağı’nda sık sık can ve mal kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor. Kavşakta toplanan mahalle sakinleri ellerindeki pankartlarla burada açıklama yaparak, okullarının karşıda olması nedeniyle çocuklarının güvenli bir şekilde okula gidemediklerini ifade ederek yetkililerin bu soruna biran önce çözüm bulmasını istediler.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy, “Burası şehirlerarası yol. Trafik çok yoğun. Burası göz ardı edilecek bir yer değil. Mutlaka gündeme alınması gereken bir yer. Aynı zamanda caddesinin her iki yakasında okulların bulunması öğrenci ve yaya geçidi açısından yoğunluğa neden oluyor. Bir kısım sürücünün dikkatsizliği, trafik kurallarına uymayışı ölümlü kazalara neden oluyor. Konuyla ilgili yetkililerle birçok yazışma yapmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. Daha fazla mal ve can kaybına uğramadan bu bölgede sinyalizasyon sistemi yapılmasını tekrar talep ediyoruz” dedi.