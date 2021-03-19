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Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı

19.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin kaza dairesinde başlayan yangında samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde hasar gördü.Yangın, öğle saatlerinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyünde meydana geldi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin kaza dairesinde başlayan yangında samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde hasar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dipsizgöl köyü Tekir Mahallesi’nde Mehmet B.’ye ait 2 katlı evin kalorifer kazanı bulunan alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, önce evin üst katına, daha sonra da rüzgarın da etkisiyle evin hemen yanında bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri gören Murat B.’nin ve köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında samanlık tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde ise kısmı zarar oluştu. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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