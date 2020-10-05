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Kazan dairesinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:28 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir apartmanın kazan dairesinin değişimi sırasında çıkan yangın az kalsın faciaya neden oluyordu.Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı’nda bulunan Çetineller Apartmanı’nda akşam saatlerinde kazan dairesi değişimi yapıldığı esnada kazan dairesinde yangın çıktı.

Nevşehir’de bir apartmanın kazan dairesinin değişimi sırasında çıkan yangın az kalsın faciaya neden oluyordu.
Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı’nda bulunan Çetineller Apartmanı’nda akşam saatlerinde kazan dairesi değişimi yapıldığı esnada kazan dairesinde yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, yangın Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

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