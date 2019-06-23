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Kazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, halı sahanın kazan dairesinde ölü bulunan Yüzbaşı Derviş Mehmet Alaş (34), memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Kazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildi

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- ERZİNCAN'da, halı sahanın kazan dairesinde ölü bulunan Yüzbaşı Derviş Mehmet Alaş (34), memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.
Erzincan Demirkent Mahallesi'ndeki bir halı sahanın kazan dairesine dün saat 22.00 sıralarında giren görevliler erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, cesedin, 2 gündür haber alınamayan 59'uncu Topçu Tugayı'nda görevli Yüzbaşı Derviş Mehmet Alaş'a ait olduğunu belirledi. Tabancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edilen Yüzbaşı Alaş'ın cenazesi Dinar'a getirildi.
Dinar'da oturan baba emekli hava astsubayı Cemil Alaş'ın evine gelen yakınları ve komşuları taziyede bulundu. Merkez Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derviş Mehmet Alaş asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kaymakam Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, askeri erkan, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Yüzbaşı Derviş Mehmet Alaş'ın, iki hafta sonra ABD'ye görev için gideceği öğrenildi.

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Kazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildiKazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildi

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