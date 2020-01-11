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  4. Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu

Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi.

Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki kazan dairesinde başlayan yangın büyüyünce durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın mahalline TREDAŞ ve jandarma ekipleri de gelerek hazır bulundu. Kazan dairesindeki odun ve kömürlerin alev aldığı yangında ciddi bir maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.
Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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