"Kazanan milli iradedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var, o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, uzun ve yorucu bir gece yaşadıklarını söyledi.

Uzun gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya gibi illerde Millet İttifakı'nın seçimleri kazandığını belirten Öztrak, "Martın sonu bu illerimizde bahar oldu. Bunun yanında Bolu, Artvin, Bilecik gibi illerimiz de bahara uyandı. Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim gecesi yaşadık." dedi.

Tüm CHP örgütünün, sandık görevlilerinin ve gönüllülerin disiplin içerisinde fedakarca görev yaptıklarının altını çizen Öztrak, birlikte basın toplantısı düzenlediği Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel'e ve Muharrem Erkek'e teşekkür etti.

Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir." değerlendirmesini yaptı.