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Kazanan profilini 'başkan' olarak güncelledi, kaybeden kararı selamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'de seçimden sonraki ilk gün Millet İttifakı'nın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından profini, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak güncellerken, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de sosyal medyadan İzmirli seçmenin kararına saygıyla selamladığını duyurdu.

Kazanan profilini 'başkan' olarak güncelledi, kaybeden kararı selamladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de seçimden sonraki ilk gün Millet İttifakı'nın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından profini, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak güncellerken, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de sosyal medyadan İzmirli seçmenin kararına saygıyla selamladığını duyurdu.
İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabındaki unvanını güncelledi. Soyer’in kişisel adresinde artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yazıyor. Öte yandan, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;
"İzmir'imizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum. Seçim sonuçlarının İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoş görülü, olduğun gibi içli dışlı' diyerek çıktığımız yolda İzmir'imizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum."

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Kazanan profilini 'başkan' olarak güncelledi, kaybeden kararı selamladı

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