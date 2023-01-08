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  4. Kazancı ve iç çamaşırlı pozlarıyla gündemdeydi! Zeynep Bastık "Youtube’dan zengin olmadım" dedi

Kazancı ve iç çamaşırlı pozlarıyla gündemdeydi! Zeynep Bastık "Youtube’dan zengin olmadım" dedi

08.01.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç çamaşırlı pozları yüzünden sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, kazancıyla dikkat çekiyordu. Cover yaparak ünlenen şarkıcı kazancını da gayrimenkule yatırıyordu. Bastık son olarak Youtube’dan zengin olmadığını iddia etti.

Kazancı ve iç çamaşırlı pozlarıyla gündemdeydi! Zeynep Bastık "Youtube’dan zengin olmadım" dedi

Özel hayatı ve yaptığı işlerle gündeme gelen genç şarkıcı kazancıyla da gündemde. Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde servet kazandığı iddia edilen Zeynep Bastık kazancını da gayrimenkule yatırıyordu.

Konserlerinden aldığı ücreti 2 katına çıkarttığı konuşulan şarkıcı Urla'daki evine de 40 milyon TL ödemişti.

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Şarkıcı Zeynep Bastık, iddia edildiği gibi Youtube’dan zengin olmadığını hatta hiç para kazanmadığını söyledi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Bastık "Bir lira bile kazanmadım. Cover şarkılara yer verdiğim için, YouTube’un ödediği para şarkıların hak sahiplerine gidiyor. Ben bir tek konserlerden kazanıyorum" dedi.

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