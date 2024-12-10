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Kazancını araziye yatıran Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 19:25
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kazancını arazilere yatırmasıyla gündeme geliyordu. Şimdi ise çok sevdiği hobisini ticarete döküyor. Yemek yapmayı çok seven ve eğitim alan Tatlıtuğ'un restoran açmayı planladığı iddia edildi.

Kazancını araziye yatıran Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği...

Uzun yıllardır ekranlarda başarılarıyla adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancını gayrimenkule yatırdığı biliniyor. Marmaris'ten arazi aldıktan sonra ünlü ismin Kırklareli'nde de bir arazi aldığı aldığı iddia edilmişti.

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TİCARETE ATILIYOR!

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, satın aldığı arazilerinin yanında uzun zamandır yemek yapma becerisiyle de dikkat çekiyordu. Üç yıl süren aşçılık eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel mutfak dünyasına adım atmaya karar veren Tatlıtuğ'un ticarete atılacağı iddia edildi.

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Mekan açma hayalini gerçekleştirmek isteyen Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gittikten sonra 3 aylık bir aşçılık eğitimi almaya başladı. 41 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un, eğitimden sonra Göktürk'teki evinin yakınlarında dünya mutfağından lezzetler sunacak bir restoran açmayı planladığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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