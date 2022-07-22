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Kazandığı parayı açıklayan Snap: "Sonuçlardan memnun değiliz"

22.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulaması Snapchat'in arkasındaki şirket olan Snap, kazandığı paradan memnun değil. 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayan Snap'in istatistikleri kullanıcılarını ve gelirini artırmaya devam eden bir şirket profili çiziyor ancak şirket "Sonuçlardan memnun değiliz" diyor.

Kazandığı parayı açıklayan Snap: "Sonuçlardan memnun değiliz"

Snap, Snapchat ile tanınıyor. Popüler sosyal medya uygulamasının arkasındaki şirket, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını bildirdi. Sonuçlar dikkatleri üzerine çekerken, şirketin sonuçlara dair tavrı daha da dikkat çekici oldu.

KAZANDIĞI PARA SNAP'İ MEMNUN ETMEDİ

Snap'in sonuçları, eskiye nazaran çok daha yavaş bir oranla kullanıcılarını ve gelirini artırmaya devam eden bir şirket profili ortaya çıkardı. Snap’in bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 982 milyon dolar olan geliri 1.11 milyar dolara çıktı. Şirketin kullanıcı sayısı da 15 milyonluk artışla 347 milyona yükseldi.

Ancak şirket, yatırımcılara, "Çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarımız, hırsımızı aynı ölçekte yansıtmıyor. Sonuçlardan memnun değiliz" dedi.

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EVAN SPİEGEL VE BOBBY MURPHY İLE 2026'YA KADAR DEVAM

Snap, bu durumu tersine çevirmek için, işe alımları, hedeflerini ve yatırımlarını yeniden ayarlama sözü verdi. Ayrıca, Snap'in kurucu ortakları Evan Spiegel ve şirketin CEO'su ve CTO'su Bobby Murphy ile 2026'nın sonuna kadar şirkette kalmaları için imzalar atıldı. Spiegel ve Murphy'ye yılda 1 dolar ödenecek, kendilerine ekstra bir hisse ise verilmeyecek.

Snap, geçtiğimiz günlerde gelir kaynaklarını artırmak adına Snapchat+ (Snapchat Plus) adlı abonelik sistemini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya snap
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