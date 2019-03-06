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"Kazandığımız belediyelerde kimseye farklı muamele yapmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Biz seçmeni ayırmıyoruz. 72 milleti bir görüyoruz. Siz Neşet Ertaş'ın hemşehrileri olarak bunun ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren, öğreten insanlarsınız zaten. Herkesi aynı gözle görüyoruz. Kazandığımız belediyelerde kimseye farklı muamele yapmayacağız"

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz seçmeni ayırmıyoruz. 72 milleti bir görüyoruz. Siz Neşet Ertaş'ın hemşehrileri olarak bunun ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren, öğreten insanlarsınız zaten. Herkesi aynı gözle görüyoruz. Kazandığımız belediyelerde kimseye farklı muamele yapmayacağız." dedi.

Salıcı, CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nın kent merkezindeki seçim bürosunu ziyaretinde, Millet İttifakı adına CHP'den Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Selahattin Ekicioğlu'nun temiz, şeffaf ve kimseyi ayırmayan yönetim anlayışı sergileyeceğini söyledi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını hatırlatan Salıcı, ittifak yapılan yerlerde iki partinin adaylarına da aynı inançla oy vereceklerini ifade etti.

Yapılan iş birliği ile seçimlerde Cumhur İttifakı'na bir cevap verileceğini belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Karşımızda, belediyelerde, parlamentoda, başkanlıkta ve her yerde iktidarda olmasına rağmen, devletin bütün olanakları elinde olmasına rağmen başka siyasi parti ile ittifak yapmak zorunda kalan bir iktidar var. Bu ittifakın iyi sonuç vermeyeceğini, Türkiye'yi 17 yıldır yöneten mantığın aynen devam edeceğini biz görüyoruz. O yüzden bu ittifaka, CHP ve İYİ Parti iş birliğinin vereceği cevabı hep beraber sandıkta göstereceğiz."

Salıcı, Türkiye'de demokrasi paydasında olan herkesi kucaklayan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz herkesin oyuna talibiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran'da oy veren ve bugün işsiz kalan kardeşimizin oyuna talibiz. MHP'ye oy veren ama ondan sonra Sakarya'daki ordumuza ait tank palet fabrikasının özelleştirilmesine sesini çıkarmadığı için gönül koyan arkadaşlarımızın oylarına da talibiz. Bu ülkede sıkıntı, yokluk içinde olan, ezildiğini, itilip kakıldığını düşünen bütün kesimlerin oyuna talibiz. İşinin iyi gitmediğini düşünen iş adamının da oyuna talibiz."

- "Biz seçmeni ayırmıyoruz"

CHP'nin farklı yerlerle iş birliği yaptığı ve bir araya geldiği suçlamasının yapıldığına değinen Salıcı, şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki, 'siz farklı yerlerle iş birliği yapıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz, bunun sonucunda iktidar hedefliyorsunuz'. 81 milyon yurttaşımız, oy verme hakkına sahip olan kimse, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, AK Parti'lisiyle, MHP'lisiyle, herkesin oyuna talibiz, iktidara talibiz. Biz seçmeni ayırmıyoruz. 72 milleti bir görüyoruz. Siz Neşet Ertaş'ın hemşehrileri olarak bunun ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren, öğreten insanlarsınız zaten. Herkesi aynı gözle görüyoruz. Kazandığımız belediyelerde kimseye farklı muamele yapmayacağız."

Ziyaret programına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kırşehir

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