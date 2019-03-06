KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz seçmeni ayırmıyoruz. 72 milleti bir görüyoruz. Siz Neşet Ertaş'ın hemşehrileri olarak bunun ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösteren, öğreten insanlarsınız zaten. Herkesi aynı gözle görüyoruz. Kazandığımız belediyelerde kimseye farklı muamele yapmayacağız." dedi.

Salıcı, CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nın kent merkezindeki seçim bürosunu ziyaretinde, Millet İttifakı adına CHP'den Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Selahattin Ekicioğlu'nun temiz, şeffaf ve kimseyi ayırmayan yönetim anlayışı sergileyeceğini söyledi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını hatırlatan Salıcı, ittifak yapılan yerlerde iki partinin adaylarına da aynı inançla oy vereceklerini ifade etti.

Yapılan iş birliği ile seçimlerde Cumhur İttifakı'na bir cevap verileceğini belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Karşımızda, belediyelerde, parlamentoda, başkanlıkta ve her yerde iktidarda olmasına rağmen, devletin bütün olanakları elinde olmasına rağmen başka siyasi parti ile ittifak yapmak zorunda kalan bir iktidar var. Bu ittifakın iyi sonuç vermeyeceğini, Türkiye'yi 17 yıldır yöneten mantığın aynen devam edeceğini biz görüyoruz. O yüzden bu ittifaka, CHP ve İYİ Parti iş birliğinin vereceği cevabı hep beraber sandıkta göstereceğiz."