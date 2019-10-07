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Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de düzenlenen Mahallelerarası Gençler Futbol Turnuvası’nda 3'üncü olan gençler, ödül olarak kazandıkları futbol topunu mezun oldukları okula bağışladı.

Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettiler

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de düzenlenen Mahallelerarası Gençler Futbol Turnuvası’nda 3'üncü olan gençler, ödül olarak kazandıkları futbol topunu mezun oldukları okula bağışladı.
Geçen ay Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mahallelerarası Genç Erkekler Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada 3'üncü olan 350 Evler Mahallesi oyuncuları, ödüllerini düzenlenen törenle Belediye Başkanı Rasim Arı’dan aldı. 350 Evler Mahalle Muhtarı Salim Başbuğ öncülüğünde katıldıkları turnuvadan ödül olarak kazandıkları futbol topunu mahallelerinde bulunan ve kendilerinin de mezun olduğu Mihriban Emin Günel Ortaokulu’na bağışladı.
Kararı alan gençlerin bu hareketini sosyal medyadan öğrenen Belediye Başkanı Rasim Arı, gençlerle birlikte Mihriban Emin Günel Ortaokulu’nu ziyaret etti. Turnuvaya katılan gençleri tebrik eden Belediye Başkanı Arı, okula 5 basketbol ve 5 futbol topu hediye etti.

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Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettilerKazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettiler

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