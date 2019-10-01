HABER

Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

AKSARAY’da diyaliz hastalarını hastaneye taşıyan minibüs, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da diyaliz hastalarını hastaneye taşıyan minibüs, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan hastalardan Zekeriya Kızıloğlan (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta meydana geldi. Diyaliz hastası 4 kişiyi hastaneye götüren Gürsel Ateş (58) yönetimindeki 68 AAK 289 minibüs, kavşakta Selim Çelen (22) yönetimindeki 68 AAS 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hastalardan Zekeriya Kızıloğlan fenalaştı. Kızıloğlan, çağrılan ambulansla götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kızıloğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Van’da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildiVan’da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.