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Kazanın ardından kaçmaya çalışan 4 genç, kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda gece yarısı sıralarında 34 BTU 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 4 genç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Mahalle bekçileri, gençleri fark edip peşlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bekçilerin de yardımıyla kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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