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  4. Kazanın ardından ortalık öyle bir karıştı ki... Yaralı ambulanstan inerek kavgaya dahil oldu! Dehşet anları kamerada

Kazanın ardından ortalık öyle bir karıştı ki... Yaralı ambulanstan inerek kavgaya dahil oldu! Dehşet anları kamerada

27.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, şaşırtan bir olay yaşandı. Önce hafif ticari araç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araca çarptı ve meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından ise kelimenin tam anlamıyla ortalık karıştı. Taraflar arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Yaralı ise ambulanstan inerek kavgaya dahil oldu. Ambulanstan inip kavgaya karışan yaralı darp edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından ortalık öyle bir karıştı ki... Yaralı ambulanstan inerek kavgaya dahil oldu! Dehşet anları kamerada

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı’nda seyreden B.D. (40) idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre Hal Sokak’tan bulvara kontrolsüz bir şekilde çıkan A.Y (50) yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada sürücü B.D. yaralandı.

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AMBULANSTAN İNİP KAVGAYA KARIŞAN YARALI DARP EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken, araçlarda bulunan toplam 5 kişilik iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı B.D.’yi, ambulansa alarak müdahale ettiği sırada iki grup arasındaki tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale ederken, bölgeye takviye talebinde bulundu. Bu sırada ambulanstan inerek kavgaya dahil olan yaralı B.D.’nin darp edildiğini gören ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen takviye polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, tekrar ambulansa bindirilen B.D. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Dehşet anları kamerada! Para istedikleri kişileri bıçakladılar Dehşet anları kamerada! Para istedikleri kişileri bıçakladılar

KAVGA ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından taraflar ayrılırken, kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sürücü A.Y ile kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

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Bursa kaza

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