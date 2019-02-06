Kazanın ardından yanan iki araç hurdaya döndü, sürücüler yaralandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.
Kaza, dün gece Mersin- Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne giden Yunus Yaşar yönetimindeki 45 LG 200 plakalı TIR, önünde ilerleyen Mehmet Emin Avcı'nın kullandığı 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevkedildi. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken, Mersin- Adana otobanında trafik bir süre tek yönden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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