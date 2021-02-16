HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazanın kapattığı D-650 karayolu 2 saat sonra trafiğe açıldı

Kazanın kapattığı D-650 karayolu 2 saat sonra trafiğe açıldı

16.02.2021 18:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, ulaşıma kapanan Adapazarı istikameti yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, ulaşıma kapanan Adapazarı istikameti yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı. Bölgeye giden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da yola kalan vatandaşlara battaniye ve kumanya dağıttı.
Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Doğançay Mahallesi mevkiinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Geyve ilçesinde devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledikten sonra dönüş yolunda trafiğin kilitlenmesine yol açan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yoğun yağışında etkisi ile ulaşıma kapanan yol için Vali Kaldırım başkanlığında gerekli tüm ekipler adeta seferber oldu.
Kazanın meydana geldiği bölgede duran Vali Çetin Oktay Kaldırım, kazaya karışan araçlarda ve olay yerindeki son durumu yerinde inceleyerek, yetkililerden yaralıların sağlık durumu ve yol açma çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

Yolda kalan sürücülere kumanya ve battaniye dağıttı
Yolun açılmasını bekleyen sürücülere uyarılarda bulunan ve hayırlı yolculuklar temennisini ileten Vali Kaldırım, sürücülere ve araçlarda bekleyen vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıttı.

Tüm birimler ve ekipler sahada
Soğuk ve yağışlı havanın olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirten Vali Kaldırım, Sakarya’da uzun zamandan beri ilk defa böyle yoğun bir yağışın meydana geldiğini ifade etti. Zorunlu olmadıkça bugünlerde yolculuk yapılmamasını, zorunlu olanların da çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, karla mücadele çalışmaları ve yol açma çalışmaları kapsamında tüm İlçe Kaymakamlarının, tüm Belediye Başkanlarının, Karayolları, AFAD, Kızılay gibi tüm birimlerin ve ekiplerin her an sahada olduğunu, herkesin bugünlerde büyük bir özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi. Bir süre yoldaki çalışmaları inceleyen ve kazadan etkilenenlere geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Kaldırım, yolun açılmasının ardından ekiplere başarılar dileyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan Adapazarı istikametinde, trafik normal seyrine döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandıGözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.