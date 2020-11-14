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Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru fırladı

14.11.2020 20:34 | Son Güncelleme:
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İzmit-Kandıra yolunda seyir halinde kafa kafaya otomobille çarpışan panelvan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

İzmit-Kandıra yolunda seyir halinde kafa kafaya otomobille çarpışan panelvan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motoru yerinden fırlayan otomobildeki baba ve oğlu ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, 17.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Kandıra istikametine giden Tayfun D. idaresindeki 41 YK 223 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Erdem K. idaresindeki 41 AEN 185 plakalı Gazelle marka panelvan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle iki araç da yol kenarına savrulurken minibüs sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazada motoru yerinden fırlayarak yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü Tayfun D. ve babası Yener D. ise yara almadan kurtuldu.

Minibüs içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Tayfun D., ilk müdahale sonrasında ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Girdiği şok sonrası kaza anını unuttu
Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Yener D., bir anda kafa kafaya çarpıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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